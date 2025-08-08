Logo R7.com
Cratera de mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura vira atração turística em Omã

Apesar das lendas locais, geólogos afirmam que a formação foi causada pela infiltração da água no calcário

News das 10|Do R7

Em meio às montanhas no sul de Omã, buracos gigantes viraram atração turística devido aos tamanhos surpreendentes. Uma das crateras tem mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura. Em 2024, o país recebeu cerca de 4 milhões de visitantes.

Além do interesse geológico, as formações alimentam lendas locais — algumas dizem que meteoros caíram do espaço e foram responsáveis pelos buracos. Geólogos explicam que o fenômeno ocorre pela infiltração da água no calcário.

