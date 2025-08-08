Cratera de mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura vira atração turística em Omã
Apesar das lendas locais, geólogos afirmam que a formação foi causada pela infiltração da água no calcário
Em meio às montanhas no sul de Omã, buracos gigantes viraram atração turística devido aos tamanhos surpreendentes. Uma das crateras tem mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura. Em 2024, o país recebeu cerca de 4 milhões de visitantes.
Além do interesse geológico, as formações alimentam lendas locais — algumas dizem que meteoros caíram do espaço e foram responsáveis pelos buracos. Geólogos explicam que o fenômeno ocorre pela infiltração da água no calcário.
