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'Crazy Train' ultrapassa marca de 1 bilhão de reproduções

Clássico dos anos 80 torna-se a primeira música solo de Ozzy Osbourne a atingir a marca

News das 10|Do R7

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Mais de 40 anos depois do seu lançamento, "Crazy Train", clássico de Ozzy Osbourne, ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams.

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