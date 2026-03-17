Crítico analisa possíveis impactos do Oscar para o cinema brasileiro

O Brasil ficou fora da lista de vencedores do Oscar deste ano. Indicado em quatro categorias, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, saiu sem estatuetas.



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