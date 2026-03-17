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Crítico analisa possíveis impactos do Oscar para o cinema brasileiro

'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' aumentam destaque de filmes nacionais

News das 10|Do R7

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O Brasil ficou fora da lista de vencedores do Oscar deste ano. Indicado em quatro categorias, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, saiu sem estatuetas.

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