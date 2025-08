DJ brasileiro Mochakk registra momento divertido ao lado de Dua Lipa durante festival na Europa

Um encontro entre dois nomes de destaque do mundo da música da atualidade ganhou as redes sociais nos últimos dias. Dua Lipa e o DJ Mochakk curtiram lado a lado um festival na capital do Kosovo, na Europa.



Nos registros, o brasileiro, que foi uma das atrações do evento, aparece vestindo uma camiseta estampada com fotos da cantora. Organizado pela artista e pelo seu pai, o Sunny Hill Festival teve seus lucros destinados a uma ONG que realiza ações sociais na região.



Em novembro, Dua Lipa fará dois shows no Brasil: no dia 15, em São Paulo, e no dia 22, no Rio de Janeiro.