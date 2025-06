Eclipse solar artificial: veja imagens e como funciona o experimento da Agência Espacial Europeia

Durante o Paris Air Show, na França, nesta semana, a Agência Espacial Europeia apresentou o primeiro eclipse solar artificial da história. O projeto envolveu duas naves espaciais que voaram em alinhamento perfeito, separadas por apenas 150 metros, para bloquear a luz do Sol e simular o fenômeno.



A sonda posicionada à frente carrega um disco que funciona como uma 'Lua artificial’ , enquanto a de trás abriga o instrumento responsável por captar imagens da coroa solar — a camada externa da atmosfera da estrela central.



Com essa tecnologia, os cientistas conseguem recriar o evento a cada 19 horas e estendê-lo por até seis horas, permitindo um estudo mais aprofundado dos eclipses e da estrutura do Sol.