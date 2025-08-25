Entregador surpreende moradora ao recolher roupas do varal durante chuva; veja vídeo

Uma moradora da Austrália levou um susto ao chegar em casa e perceber que suas roupas haviam desaparecido do varal. O que ela não esperava é que tudo não passava da boa ação de um entregador, que esteve no imóvel para deixar uma encomenda. Ao revisar as câmeras de segurança, a mulher descobriu que o homem havia recolhido as peças para protegê-las da chuva.



O gesto de solidariedade , considerado “nobre” pela imprensa local, ganhou destaque nos telejornais do país e acabou aproximando os dois. Dias depois, a mulher reencontrou o entregador para agradecer pessoalmente, em um momento marcado por elogios e emoção.