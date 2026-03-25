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Equinócio de primavera reúne visitantes em cidade do México

Multidões se juntaram para apreciar fenômeno, no México

News das 10|Do R7

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Visitantes se reuniram aos pés da Pirâmide do Sol, no México, atraídos pelo equinócio da primavera. 

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