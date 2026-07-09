Espanha vive contagem regressiva para eclipse solar total
Fenômeno deve atrair meio milhão de turistas para a região em agosto deste ano
Em 12 de agosto, a Espanha será palco de um dos eventos astronômicos mais aguardados da década: o primeiro eclipse solar total visível no país desde 1905.
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