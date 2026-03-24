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Estudo indica como evitar mais de 13 milhões de mortes

Poluição atmosférica é hoje uma das maiores ameaças à saúde pública no mundo

News das 10|Do R7

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Um novo estudo revela que a implementação de políticas climáticas mais ambiciosas poderia prevenir mais de 13 milhões de mortes até 2050.

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