Evento transforma cidade em palco de arte de rua na Nigéria

Artistas de todo o país usam murais para celebrar cor, cultura e resistência

Artistas se reuniram para finalizar os murais do primeiro festival de arte de rua da cidade de Lagos. O evento promete transformar a metrópole nigeriana em uma galeria de arte a céu aberto.

