Exposição em Londres atrai visitantes com imagens da natureza geradas por inteligência artificial

A exposição imersiva “Grounding”, em exibição em Londres, no Reino Unido, tem atraído visitantes com a combinação de sons e imagens geradas por inteligência artificial para representar fenômenos da natureza , como florestas, montanhas, nuvens e relâmpagos. As animações são produzidas em tempo real, o que garante uma experiência visual única a cada visita.



Segundo Damien Roch, artista responsável pela mostra, o objetivo é reconectar as pessoas ao momento presente. Para ele, a mágica está em utilizar a tecnologia como um recurso para despertar uma nova perspectiva sobre elementos naturais já conhecidos.