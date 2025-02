'Caribe de Janeiro': águas cristalinas nas praias do Rio atraem banhistas no verão

No Rio de Janeiro , um fenômeno tem mudado a paisagem das praias e atraído milhares de banhistas — as águas estão cristalinas. A ocorrência, que conferiu à cidade maravilhosa o apelido de “Caribe de Janeiro”, é explicada pela natureza — os ventos fortes arrastaram as águas superficiais do alto mar, mais quentes e límpidas, em direção às praias da cidade. Segundo especialistas, o fenômeno pode durar até dez dias.