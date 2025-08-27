Festival recria tradições medievais e encanta milhares de visitantes no sul da Inglaterra

Um festival realizado em Sussex, no sul da Inglaterra , encantou milhares de visitantes ao recriar tradições da era medieval . As atividades do evento incluíram batalhas encenadas, tiro com arco e flecha, degustação de bebidas tradicionais à base de mel e oficinas de artesanato. Os entusiastas assumiram papéis de personagens históricos, como guerreiros, músicos e contadores de histórias.