Festival recria tradições medievais e encanta milhares de visitantes no sul da Inglaterra
Evento transforma paisagens inglesas em cenários históricos, promovendo experiências imersivas inspiradas na Idade Média
Um festival realizado em Sussex, no sul da Inglaterra, encantou milhares de visitantes ao recriar tradições da era medieval. As atividades do evento incluíram batalhas encenadas, tiro com arco e flecha, degustação de bebidas tradicionais à base de mel e oficinas de artesanato. Os entusiastas assumiram papéis de personagens históricos, como guerreiros, músicos e contadores de histórias.
