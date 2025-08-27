Logo R7.com
Festival recria tradições medievais e encanta milhares de visitantes no sul da Inglaterra

Evento transforma paisagens inglesas em cenários históricos, promovendo experiências imersivas inspiradas na Idade Média

News das 10|Do R7

Um festival realizado em Sussex, no sul da Inglaterra, encantou milhares de visitantes ao recriar tradições da era medieval. As atividades do evento incluíram batalhas encenadas, tiro com arco e flecha, degustação de bebidas tradicionais à base de mel e oficinas de artesanato. Os entusiastas assumiram papéis de personagens históricos, como guerreiros, músicos e contadores de histórias.

