Fóssil de dinossauro é leiloado por R$ 170 milhões nos Estados Unidos

Um fóssil de Ceratossauro foi leiloado por R$ 170 milhões. O valor inicial do artefato era estimado em R$ 33 milhões. Os restos do dinossauro foram localizados pela primeira vez em 1996. O fóssil, com 139 ossos originais do animal, tem 3,3 metros de comprimento e 1,8 metro de altura.



Esse é o quarto esqueleto de Ceratossauro encontrado na história e o terceiro fóssil mais caro arrematado em um leilão. A venda foi realizada por uma casa especializada em Nova York, nos Estados Unidos.