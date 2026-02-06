'FrutaFizz' concorre em festival francês de cinema

O cinema brasileiro está vivendo um grande momento, inclusive quando o assunto é curta-metragem. O filme FrutaFizz, dirigido por Kauan Okuma Bueno, está concorrendo na competição internacional do maior festival de curtas do mundo.



