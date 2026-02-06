Logo R7.com
'FrutaFizz' concorre em festival francês de cinema

Obra está presente no Festival de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, na França

News das 10|Do R7

O cinema brasileiro está vivendo um grande momento, inclusive quando o assunto é curta-metragem. O filme FrutaFizz, dirigido por Kauan Okuma Bueno, está concorrendo na competição internacional do maior festival de curtas do mundo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

