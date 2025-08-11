Logo R7.com
‘Guerreiras do K-Pop’ no Oscar? Streaming investe R$ 108 mil em campanha para destacar animação

Lista oficial dos indicados será anunciada em janeiro de 2026, seguida pela aguardada cerimônia em março

News das 10|Do R7

Com o sucesso de Guerreiras do K-Pop, a Netflix vai investir cerca de R$ 108 mil para incluir a animação em uma plataforma exclusiva para votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A iniciativa visa colocar o longa na lista de obras passíveis de serem consideradas no Oscar 2026. A votação dos integrantes ocorre entre os dias 12 e 16 de janeiro do próximo ano. A divulgação dos indicados está programada para o mesmo mês, seguida pela cerimônia de entrega das estatuetas em março.

Guerreiras do K-Pop acompanha a história de um trio de caçadoras de criaturas que enfrenta o grupo Saja Boys, vilões que tentam roubar os fãs das heroínas.

