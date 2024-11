Hamas não tem intenção de realizar cessar-fogo, diz presidente da Confederação Israelita do Brasil

"Eu duvido muito que o Hamas tenha a intenção real e verdadeira para que esse cessar-fogo possa existir", afirmou Claudio Lottenberg, presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil) e autor do livro Entre a Luz e as Trevas. A obra narra o conflito do Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas . Para Lottenberg, o financiamento do Irã ao Hamas e a falta de devolução de reféns por parte da organização terrorista dificultam que a guerra contra Israel chegue ao fim.