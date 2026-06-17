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IA ajuda cientistas a planejar ações de conservação de ecossistemas

Tecnologia acelera identificação de espécies e ações de conservação

News das 10|Do R7

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A tecnologia tem se tornado cada vez mais aliada e muito mais importante também na proteção da natureza.

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