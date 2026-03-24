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Imagens da estação espacial mostram ataque russo a Kiev

Registros em timelapse indicam trajetória de mísseis e resposta da defesa aérea

News das 10|Do R7

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Imagens captadas pela Estação Espacial Internacional no dia 27 de dezembro foram divulgadas e oferecem uma visão única sobre a guerra na Ucrânia.

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