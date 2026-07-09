Rússia critica promessas feitas pela Otan à Ucrânia

A Rússia criticou as promessas feitas pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) à Ucrânia. Os países aliados comprometeram-se a enviar bilhões de euros em assistência militar a Kiev.



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