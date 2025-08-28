Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Impressionante! Periquito estabelece recorde ao identificar dez cores em 33,5 segundos

Depois de cinco anos de treinamento, Xiaogui concluiu o desafio de colocar dez novelos de linha em cestas de cores correspondentes

News das 10|Do R7

Inteligente e habilidoso, o periquito Xiaogui conquistou espaço no livro dos recordes ao colocar dez novelos de linha em cestas de cores correspondentes em apenas 33,5 segundos, na China.

O pássaro foi adotado em 2020 e, segundo o tutor, sempre mostrou grande esperteza e curiosidade pelas bolinhas coloridas. Xiaogui treinou ao longo de cinco anos e foi considerado a ave mais rápida do mundo ao realizar a tarefa.

  • china
  • news-das-10
  • animais
  • recorde-mundial

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.