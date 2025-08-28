Impressionante! Periquito estabelece recorde ao identificar dez cores em 33,5 segundos
Depois de cinco anos de treinamento, Xiaogui concluiu o desafio de colocar dez novelos de linha em cestas de cores correspondentes
Inteligente e habilidoso, o periquito Xiaogui conquistou espaço no livro dos recordes ao colocar dez novelos de linha em cestas de cores correspondentes em apenas 33,5 segundos, na China.
O pássaro foi adotado em 2020 e, segundo o tutor, sempre mostrou grande esperteza e curiosidade pelas bolinhas coloridas. Xiaogui treinou ao longo de cinco anos e foi considerado a ave mais rápida do mundo ao realizar a tarefa.
Últimas