Iniciativa transforma estrutura capilar em mantas para limpar canais de Xochimilco

Cabelo humano ajuda a limpar cartão-postal do México

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma iniciativa inovadora está utilizando toneladas de cabelo humano para limpar os icônicos canais de Xochimilco, na Cidade do México.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • news-das-10
  • sustentabilidade
  • meio-ambiente

