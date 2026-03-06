Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Inteligência artificial ajuda a economizar dinheiro com vazamentos na França

Tecnologia analisa dados da rede e indica pontos com maior risco de perda

News das 10|Do R7

  • Google News

A inteligência artificial está sendo usada para ajudar a resolver um problema invisível, mas enorme em muitas cidades: os vazamentos de água.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Economia
  • Tecnologia
  • inteligencia-artificial
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.