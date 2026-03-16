Irlanda vira fábrica de atores talentosos de Hollywood
Nova geração de artistas conquista espaço no cinema internacional
A Irlanda tem se tornado uma fábrica de estrelas para o cinema mundial. Com pouco mais de cinco milhões de habitantes, o país tem visto seus atores serem indicados ao Oscar com frequência.
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