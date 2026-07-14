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José Mourinho ganhará documentário no streaming

Lendário técnico de futebol português falará sobre sua carreira em filme

News das 10|Do R7

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Foi divulgado o trailer do documentário sobre José Mourinho, um dos treinadores mais famosos do futebol mundial. A produção promete explorar a trajetória do técnico português, que conquistou troféus em clubes como Porto, Real Madrid e Chelsea.

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