Londres abre museu colorido e lúdico de Wes Anderson
Exposição reúne mais de 700 peças usadas em filmes do premiado diretor
A cidade de Londres inaugurou uma exposição que mergulha no universo do famoso diretor de cinema.
Últimas
Projeto visa preservar o tigre-siberiano na Rússia
Dupla que acaba de nascer faz parte de esforço internacional para manter o animal vivo
Atleta impressiona com apresentações e manobras no gelo
Esportista se destaca ao adicionar elementos diferentes e coreografias arriscadas
Animal raro é encontrado a 700 metros de profundidade
Espécie aparece em vídeo de alta resolução segurando uma água-viva
300 kg de massa de biscoito são transformados em metrópole em miniatura
Instalação comestível aborda questões como democracia e mudanças climáticas
Atleta de parkour faz salto arriscado entre prédios
Espanhol gostou tanto da adrenalina que repetiu a façanha outras duas vezes
Sul-africanos brilham em campeonato de dança
Cidade do Cabo garante vagas para a final do mundial em Tóquio, no Japão
Parque de cachorros em Buenos Aires busca bater recorde de 2024
Iniciativa para o encontro foi de um influenciador da Argentina
Brasileiros conquistam destaque no cenário cinematográfico internacional
Indicações e premiações em grandes festivais reforçam qualidade das produções
Alpinistas se fantasiam e alegram crianças em hospital
Profissionais colocam roupas de super-heróis para transformar o dia de pacientes
Complexo turístico de alta altitude tem ponte trocada
Passarela de 1954 foi substituída por versão que suporta ventos fortes de 250 km/h
Filme estrelado por Wagner Moura recebe três indicações ao Globo de Ouro
Longa concorre com melhor filme de drama, melhor ator, e filme de língua não-inglesa
Casa de leilões de Nova York anuncia itens de celebridades e personagens famosos do cinema
Camisa de Kobe Bryant e traje de Superman usado por Christopher Reeve poderão ser arrematadas
Abu Dhabi abre museu que demorou 15 anos para ficar pronto
Seis galerias permanentes ajudam a contar a história dos Emirados Árabes Unidos
Abertura de evento conta com xadrez embaixo d’água
Participantes só jogavam quando mergulhavam e prendiam a respiração na piscina