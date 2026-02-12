Longas de bastidores de turnê dominam telas nacionais
Produções sobre grupos de k-pop e outras bandas serão lançados entre fevereiro e março
Os cinemas brasileiros têm recebido cada vez mais filmes-concerto, que mostram um pouco dos bastidores das turnês de artistas internacionais.
Últimas
Presença de felinos em comércios gera debate nos EUA
Felinos são presença comum nas bodegas, mas enfrentam desafios legais
Mostra de 'Wallace & Gromit' encanta crianças em Londres
Local reúne mais de 150 itens do acervo do estúdio, entre cenários e bonecos
Vestidos de roupa típica, mergulhadores nadam com arraias
Ano novo lunar ganhou um cenário nada convencional em Seul, na Coreia do Sul
Integrante do Stray Kids celebra aniversário com doação de R$ 390 mil a centro de câncer
Contribuição será destinada a cobrir despesas médicas de pacientes em situação de vulnerabilidade
Exploração espacial: exoesqueleto desenvolvido no Reino Unido imita funções musculares humanas
Objetivo é gastar menos energia, mesmo dentro de trajes pesados e rígidos
Músico de dupla britânica será homenageado no Brit Awards
Noel Gallagher confirma retorno ao estúdio, mas não revela se está compondo para o 'Oasis' ou projeto solo
Atletas vestem roupas iluminadas durante evento de rua
Participantes destacaram mistura de adrenalina e paisagem urbana iluminada
Mamífero desenvolve bons hábitos de higiene bucal
Leão-marinho se aproxima dos cuidadores com a boca aberta sempre que vê a escova
Longa japonês figura entre os indicados a premiação cinematográfica
O filme 'Kokuho: O Preço da Perfeição' ganhou um novo trailer e data de estreia no Brasil
Projeto leva alunos do interior do Quênia a competições
Estudantes participam de eventos internacionais e buscam soluções tecnológicas
Atletas encaram volta ao mundo e vencem competição internacional
Michael Wardian e Beth Reed conquistaram título após corridas em condições extremas
Vovó radical conquista internautas com atividade inusitada
Sem risco de se machucar, idosa faz manobras de skate com os dedos
Novo filme de Karim Aïnouz tem cena inédita divulgada
Longa 'Rosebush Pruning' foi um dos selecionados para o Festival de Berlim de 2026
Empresa chinesa lança robô humanoide mais rápido do mundo
Máquina bípede em escala humana alcança desempenho inédito fora do laboratório