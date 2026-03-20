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‘Meu grande sonho é me tornar campeã mundial', diz mestre nacional de xadrez aos 11 anos

Com sonhos e desafios, Ana Júlia se destaca cada vez mais no tabuleiro

News das 10|Do R7

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Aos 11 anos, Ana Júlia Cândido Vieira já conquistou um feito admirável: tornou-se mestre nacional de xadrez.

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