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Morador de Nairóbi resgata aves feridas no Quênia

'Homem dos Pássaros' virou fenômeno nas redes sociais ao compartilhar momentos ao lado dos animais

News das 10|Do R7

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Um morador do Quênia, apaixonado por aves, começou a resgatar animais feridos e, aos poucos, foi transformando a própria vida.

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