Morador de Nairóbi resgata aves feridas no Quênia
'Homem dos Pássaros' virou fenômeno nas redes sociais ao compartilhar momentos ao lado dos animais
Um morador do Quênia, apaixonado por aves, começou a resgatar animais feridos e, aos poucos, foi transformando a própria vida.
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