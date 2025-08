Moradores de bairro parisiense protestam contra turismo em massa após Olimpíadas de 2024

O charmoso bairro de Montmartre, em Paris, entrou de vez na rota turística da França, gerando desconforto entre os moradores. Após as Olimpíadas de 2024 , as ruas estreitas passaram a receber turistas e guias, que chegam a usar alto-falantes. Quem vive na região alega que o barulho está alterando a atmosfera boêmia original do local.



Em dez anos, os aluguéis na região subiram quase 20%, e muitos prédios passaram a ser usados para aluguel de temporada . Os moradores pediram à prefeitura medidas para limitar o turismo e regular o uso de equipamentos de som.



As autoridades alertam que controlar o acesso seria exagerado, mas reconhecem o problema e buscam soluções para equilibrar o número de visitantes com a qualidade de vida local.