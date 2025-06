Mostra Mulheres no Cinema do Leste Europeu exibirá 23 filmes de dez países a partir de hoje (25)

A mostra Mulheres no Cinema do Leste Europeu estará disponível no CineSesc a partir desta quarta-feira (25), em São Paulo. São 23 filmes , vindos de dez países, que mostram a potência das histórias contadas por diretoras da região, com temas que vão desde guerras até relações familiares.



Entre clássicos raros e lançamentos recentes, as obras selecionadas contemplam um olhar sensível e crítico de mulheres que usaram o cinema como ferramenta para falar de desigualdade, adoção, trauma e resistência. A diretora polonesa Hanna Polak, indicada ao Oscar e com uma carreira marcada por retratar vidas invisíveis, virá ao Brasil para participar do evento.



Alguns dos filmes estarão disponíveis online, na plataforma Sesc Digital. A sessão de abertura é gratuita e as demais custam R$ 10,00. A mostra acontece até o dia 2 de julho.