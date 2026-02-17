Logo R7.com
Motorista fica preso em bloco e desce para curtir

Conhecido na região, homem se juntou aos foliões e se divertiu

News das 10|Do R7

Durante o feriado de Carnaval, os blocos que ocorriam em São João del Rei (MG) contagiaram até um motorista de ônibus. Após ficar parado no meio da festa, o condutor desceu e começou a dançar.

