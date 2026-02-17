Motorista fica preso em bloco e desce para curtir

Durante o feriado de Carnaval, os blocos que ocorriam em São João del Rei (MG) contagiaram até um motorista de ônibus. Após ficar parado no meio da festa, o condutor desceu e começou a dançar.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!