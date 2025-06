‘Música é colaboração, não ego’, diz rapper Cardi B ao ser homenageada pelo Voice of the Culture

Reconhecida pela grande influência na música e cultura pop americana , a rapper Cardi B recebeu o prêmio Voice of the Culture (Voz da Cultura, em português), concedido pela Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores, no último domingo (8).



Aos 32 anos, a artista já foi a primeira mulher a ganhar um Grammy de Melhor Álbum de Rap , em 2020, além de conquistar seis American Music Awards e diversas premiações na Billboard.



Durante a homenagem, Cardi B ressaltou que a sua voz representa o que vive e quem está ao seu redor. “Música é colaboração, não ego”, afirma.