Musical moderniza Hércules, clássico da animação, em produção vibrante em Londres

A Disney estreou um musical do clássico Hércules , animação lançada em 1997, em um teatro de Londres. Combinando nostalgia com visuais vibrantes e coreografias dinâmicas, o espetáculo traz as musas da versão original representadas por cinco mulheres, que cantam e narram a história.



A montagem moderniza o clássico, integrando elementos que representam novas gerações. Esta produção marca mais uma aposta da Disney no teatro britânico, criando expectativa sobre uma possível vinda ao Brasil.