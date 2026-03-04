Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Novo tabuleiro de xadrez é capaz de dar choques

Caso o participante não seja bom no jogo, ou erra uma casa, ele é 'punido'

News das 10|Do R7

  • Google News

Um criador de conteúdo americano lançou uma versão inusitada do tradicional jogo de xadrez.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • news-das-10
  • tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.