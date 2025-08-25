Logo R7.com
'O Mágico de Oz' ganhará versão imersiva em espetáculo na tradicional 'Sphere', em Las Vegas

Exibição, adaptada para uma tela de mais de 15 mil metros quadrados, contará com experiências sensoriais

News das 10|Do R7

O clássico "O Mágico de Oz" ganhará uma versão imersiva na moderna casa de shows Sphere (Esfera, na tradução para o português), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A adaptação foi concebida para uma tela com mais de 15 mil metros quadrados e contará com experiências sensoriais, como a simulação de ventos fortes para representar o tornado presente na narrativa. 


Mais de 120 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa é que esse número alcance 200 mil antes da estreia, marcada para o dia 28 de agosto. As apresentações seguirão até março de 2026.

