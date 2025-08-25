'O Mágico de Oz' ganhará versão imersiva em espetáculo na tradicional 'Sphere', em Las Vegas

O clássico " O Mágico de Oz " ganhará uma versão imersiva na moderna casa de shows Sphere (Esfera, na tradução para o português), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A adaptação foi concebida para uma tela com mais de 15 mil metros quadrados e contará com experiências sensoriais , como a simulação de ventos fortes para representar o tornado presente na narrativa.





Mais de 120 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa é que esse número alcance 200 mil antes da estreia, marcada para o dia 28 de agosto. As apresentações seguirão até março de 2026.