'O Mandaloriano e Grogu' ganha filme nos cinemas em maio

Trailer revela participação de Martin Scorsese no universo 'Star Wars'

Os fãs de Star Wars já podem preparar o seu sabre de luz porque um novo trailer 'O Mandaloriano e Grogu' revelou um capítulo inédito dessa dupla mais improvável da galáxia.

