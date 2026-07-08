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Observatório chileno criará o maior time-lapse do universo

Projeto vai fotografar o céu durante dez anos com câmera de 3.200 megapixels

News das 10|Do R7

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Um novo projeto do observatório Vera C. Rubin, localizado no Chile, promete revolucionar a observação astronômica ao criar um extenso time lapse do céu.

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