Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Parque de cachorros em Buenos Aires busca bater recorde de 2024

Iniciativa para o encontro foi de um influenciador da Argentina

News das 10|Do R7

  • Google News

Um parque de Buenos Aires, na Argentina, foi tomado por quase 2.400 cachorros da raça golden retriever em uma tentativa de quebrar o recorde mundial de maior encontro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • animal-de-estimacao
  • pets
  • recorde-mundial
  • Argentina

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.