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Pastor-alemão é retirado do mar na Inglaterra

Animal estava em caiaque que se afastou da costa por conta de ventos fortes

News das 10|Do R7

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Um cachorro foi resgatado do mar após o caiaque em que estava se afastar da costa, na Inglaterra.

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