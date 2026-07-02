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Pesquisadores desenvolvem protótipo inspirado em um dos animais mais inteligentes do oceano

Novo braço robótico baseado nos tentáculos de polvos consegue sentir objetos embaixo d'água

News das 10|Do R7

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A tecnologia de um braço robótico inspirado em um dos animais mais inteligentes do oceano pode mudar a forma como os robôs trabalham em ambientes que são apertados e úmidos.

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