Produção 'A Hipótese do Amor' ganha primeiro teaser
Livro original foi inspirado no casal 'Rey' e 'Kylo Ren', de Star Wars
O primeiro teaser da adaptação cinematográfica de "A Hipótese do Amor", baseado no romance best-seller de Ali Hazelwood, foi divulgado. A produção estará disponível em plataforma de streaming a partir do dia 23 de setembro.
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