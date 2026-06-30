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Produção 'A Hipótese do Amor' ganha primeiro teaser

Livro original foi inspirado no casal 'Rey' e 'Kylo Ren', de Star Wars

News das 10|Do R7

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O primeiro teaser da adaptação cinematográfica de "A Hipótese do Amor", baseado no romance best-seller de Ali Hazelwood, foi divulgado. A produção estará disponível em plataforma de streaming a partir do dia 23 de setembro.

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