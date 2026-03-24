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Produção conta história de gorila encontrado em 1978

Doc acompanha descendentes do animal nas montanhas de Ruanda

News das 10|Do R7

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O documentário "A História de um Gorila" retrata o encontro entre um naturalista britânico e um filhote de gorila.

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