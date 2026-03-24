Produção conta história de gorila encontrado em 1978
Doc acompanha descendentes do animal nas montanhas de Ruanda
O documentário "A História de um Gorila" retrata o encontro entre um naturalista britânico e um filhote de gorila.
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