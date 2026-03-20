Rapper anuncia apresentações para comemorar os 25 anos de 'The Blueprint'

O Jay-Z, ícone do rap americano, resolveu transformar a nostalgia em um espetáculo. O artista anunciou dois shows especiais no lendário Yankee Stadium, em Nova York para celebrar o aniversário de dois dos álbuns mais marcantes da carreira: 'Reasonable Doubt' e 'The Blueprint'.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!