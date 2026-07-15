Réplica gigante do Cavalo de Troia é montada em Londres

Uma réplica do Cavalo de Troia foi instalada em uma das praças mais conhecidas de Londres para promover 'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan e a produção mais cara da carreira do diretor.



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