Réplica gigante do Cavalo de Troia é montada em Londres
Estrutura de 11 metros promove o novo filme 'A Odisseia', de Christopher Nolan
Uma réplica do Cavalo de Troia foi instalada em uma das praças mais conhecidas de Londres para promover 'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan e a produção mais cara da carreira do diretor.
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