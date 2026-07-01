Resgate de cachorro na Venezuela renova as esperanças entre os socorristas
Animal agradeceu socorrista com lambidas e emocionou pessoas nas redes sociais
O resgate de um cachorro renovou as esperanças entre os socorristas, que seguem na busca por sobreviventes após os terremotos que atingiram a Venezuela.
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