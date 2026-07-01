Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Resgate de cachorro na Venezuela renova as esperanças entre os socorristas

Animal agradeceu socorrista com lambidas e emocionou pessoas nas redes sociais

News das 10|Do R7

  • Google News

O resgate de um cachorro renovou as esperanças entre os socorristas, que seguem na busca por sobreviventes após os terremotos que atingiram a Venezuela.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Terremoto
  • Venezuela
  • animais
  • animal-de-estimacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.