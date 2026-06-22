Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Retrato digital reúne milhares de rostos com uso de IA

Artista convida população a enviar selfies para criar imagem nacional

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma artista britânica está desafiando as convenções dos retratos tradicionais ao criar uma obra que reúne milhares de rostos comuns em um único mosaico digital.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inteligência artificial
  • reino-unido
  • tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.