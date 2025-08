Robôs humanoides treinam futebol para a disputa do primeiro campeonato mundial da categoria

Estudantes universitários chineses estão treinando robôs para jogar futebol e praticar outros esportes, visando a disputa do primeiro campeonato mundial de robôs humanoides, que será disputado na China a partir do dia 15 de agosto. Os participantes de mais de 20 países também disputarão modalidades como atletismo e artes marciais .



Estudantes responsáveis explicam que o treino dos robôs é feito com um método que combina aprendizado por imitação com reforço. Inicialmente, os robôs são apresentados aos movimentos do ser humano, e depois treinam sozinhos em um ambiente virtual, repetindo o movimento até aprenderem.



Os responsáveis querem utilizar o campeonato para mostrar que os robôs feitos na China são tão avançados quanto os do resto do mundo, mas mais acessíveis e com maior capacidade de produção.