Studio Ghibli completa 40 anos: relembre os longas inesquecíveis que marcaram gerações

Com filmes premiados que conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo, o Studio Ghibli , ícone da animação japonesa, completa quatro décadas em 2025. Entre os sucessos dirigidos por Hayao Miyazaki , A Viagem de Chihiro se destacou ao se tornar a primeira animação estrangeira a vencer o Oscar de Melhor Animação .



O longa mais recente do estúdio, O Menino e a Garça, também foi homenageado com a estatueta dourada em 2024. No entanto, o futuro das animações que marcaram gerações é incerto, já que Miyazaki, aos 84 anos, pode estar se despedindo das telonas.



Para os fãs, o encanto vai muito além dos traços delicados — marca registrada do estúdio . Os roteiros costumam trazer uma atmosfera melancólica e reflexões profundas sobre a sociedade no pós-Segunda Guerra Mundial . Em Meu Amigo Totoro, por exemplo, criaturas encantadoras ajudam a lidar com sentimentos intensos, como o medo de perder a mãe.