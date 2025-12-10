Sul-africanos brilham em campeonato de dança
Cidade do Cabo garante vagas para a final do mundial em Tóquio, no Japão
A Cidade do Cabo tornou-se palco de uma intensa competição internacional de breakdance. Finalistas do campeonato mundial da modalidade reuniram-se em batalhas classificatórias na capital da África do Sul.
Últimas
Parque de cachorros em Buenos Aires busca bater recorde de 2024
Iniciativa para o encontro foi de um influenciador da Argentina
Brasileiros conquistam destaque no cenário cinematográfico internacional
Indicações e premiações em grandes festivais reforçam qualidade das produções
Alpinistas se fantasiam e alegram crianças em hospital
Profissionais colocam roupas de super-heróis para transformar o dia de pacientes
Complexo turístico de alta altitude tem ponte trocada
Passarela de 1954 foi substituída por versão que suporta ventos fortes de 250 km/h
Filme estrelado por Wagner Moura recebe três indicações ao Globo de Ouro
Longa concorre com melhor filme de drama, melhor ator, e filme de língua não-inglesa
Casa de leilões de Nova York anuncia itens de celebridades e personagens famosos do cinema
Camisa de Kobe Bryant e traje de Superman usado por Christopher Reeve poderão ser arrematadas
Abu Dhabi abre museu que demorou 15 anos para ficar pronto
Seis galerias permanentes ajudam a contar a história dos Emirados Árabes Unidos
Abertura de evento conta com xadrez embaixo d’água
Participantes só jogavam quando mergulhavam e prendiam a respiração na piscina
Fóssil de dinossauro de 66 milhões de anos vai a leilão
Mesma exposição também leva moto do 'Batman' e câmera de gravação de 'Star Wars'
Madame Tussauds inaugura nova escultura em homenagem a Lady Gaga
Famoso museu homenageia cantora, que segue em alta aos 39 anos
Um dos vulcões mais ativos do mundo volta a entrar em erupção
Kilauea está localizado no Havaí e registrou atividade pela 37ª vez no ano
Robô-cachorro cria mapas 3D para monitorar florestas
Tecnologia percorre terrenos para checar o crescimento e situação das árvores
Ranking mostra São Paulo como melhor vida noturna do mundo
Capital paulista ficou na frente de Madri, na Espanha, e Pequim, na China.
Mostra reúne versões icônicas do biscoito de gengibre
Competição em Estocolmo exibe 151 criações inspiradas em filmes e monumentos