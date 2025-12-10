Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sul-africanos brilham em campeonato de dança

Cidade do Cabo garante vagas para a final do mundial em Tóquio, no Japão

News das 10|Do R7

  • Google News

A Cidade do Cabo tornou-se palco de uma intensa competição internacional de breakdance. Finalistas do campeonato mundial da modalidade reuniram-se em batalhas classificatórias na capital da África do Sul.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • africa
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.